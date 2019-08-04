ربيعي: الحظر على ظريف اعتداء على مؤسسات الدولة والشعب الإيراني

وأشار علي ربيعي اليوم الأحد، في لقائه الصحفي الاسبوعي إلى إن الحظر على ظريف يُظهر أن أمريكا لم تتخلص بعد من الإدمان والمرض المزمن في تخطيط الانقلابات، و نفس العقلية التي تخطط اليوم لاثارة الانقلاب هي وراء فرض الحظر على ظريف.

وقال: نحن سعداء لأن مجتمعنا المدني يقف بقوة لدعم ظريف و جميع مؤسسات الحكومة في مواجهة البلطجة الأمريكية، وهذا المجتمع اليوم هو في طليعة المقاومة ضد البلطجة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الحكومة إن الاجراء الامريكي غير مسبوق في جميع المسارات الدبلوماسية، موضحا أنه من السخرية ان الحكومة التي تدعي التفاوض باستمرار، تفرض الحظر على وزير خارجية ذلك البلد الذي تدعو الى إجراء محادثات معه، يدعوه الى اجتماع مع أحد أعضاء مجلس الشيوخ، ثم يفرضون الحظر عليه، الغيرة الصبيانية موجودة في الحظر على ظريف واسبابها تعود الى سياسة دولتين في التحريض ضد ايران.

واضاف: ان ظريف مسؤول السياسة الخارجية والدبلوماسية العامة والامنية لايران، فهو موضع ثقة النظام والقائد، ودعم الحرس الثوري له وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ، والأهم من ذلك كله دعم قائد الثورة ، ما يدل على وحدتنا.

وتابع ربيعي: العديد من الدول لا تعترف باجراءات الحظر هذه ، وهذا دليل على عدم جدوى الحظر على ايران، فقد أيد قائد الثورة الاسلامية ظريف مرارا وتكرارا.

واشار ربيعي الى ان وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف سيوضح في مؤتمر صحفي غدا الاثنين حول طلب ترامب التفاوض مع ايران، مضيفا: نحن لا نتفاوض من اجل التقاط صورة تذكارية، هذا النوع من التفاوض غير مقبول ، ولن نتأثر بمسألة الانتخابات الاميركية. ولن نجاري الاميركان في ذلك.

واوضح ربيعي: لا يختلف الأمر بالنسبة لنا تجاه البيت الهش، سواء كانوا من الديمقراطيين او الجمهوريين، وبغض النظر عمن هو في هذا البيت، نرى بعض الاحداث من قبل دول كبرى تبدو أشبه بقصص الأطفال.