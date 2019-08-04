٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٣:١٦
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83424320
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على اعتاب الذكرى السبعين لاستقلال باكستان..

قافلة " السلام والصداقة " الباكستانية تصل ايران

قافلة " السلام والصداقة " الباكستانية تصل ايران

اسلام اباد / 4 آب / اغسطس / ارنا – توجه فريق متشكل من 16 باكستاني بدراجاتهم النارية الى ايران في قافلة تحمل أسم "السلام والصداقة" وذلك على اعتاب الذكرى السبعين لاستقلال بلادهم.

واعتبر رئيس الفريق الباكستاني «مُکرم خان ترین» الهدف من الزيارة هو تقوية وتمتين العلاقات بين البلدين اكثر فأكثر وكذلك الترويج للنشاطات السياحية .

وبدأ الفريق الباكستاني رحلته من البيت الثقافي الايراني في مدينة لاهور الباكستانية وسيصل يوم 14 آب/اغسطس الحالي الى طهران للمشاركة في احتفالات التي تقيمها السفارة الباكستانية بطهران بمناسبة الذكرى السبعين لاستقلال باكستان.

وسيقطع الفريق مسافة 4700 كيلومتر ذهابا وايابا بين باكستان وايران مستخدمين دراجاتهم النارية وسيزور خلال تواجده في ايران كل من مدن زاهدان ويزد وقم واصفهان والاطلاع على معالمها الاثرية والسياحية.

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