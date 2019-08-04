توقيف سفينة اجنبية تحمل 700 الف من الوقود المهرب

وأعلنت العلاقات العامة للمنطقة الثانية للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية ان دورية من قوات قاعدة المنطقة الثانية للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية قامت في الساعة التاسعة و 30 دقيقة من مساء يوم الاربعاء الماضي "بالتوقيت المحلي" (الخامسة عصرا بتوقيت غرينتش) بتوقيف سفينة اجنبية تحمل الوقود المهرب.

و هذه السفينة الاجنبية التي كانت قد تلقت الوقود من سفن اخرى لنقلها الى دول عربية في الخليج الفارسي قد تم توقيفها قرب جزيرة "فارسي" بعد التنسيق مع السلطات القضائية.

و تم في هذا الاطار ضبط 700 الف لتر من الوقود واعتقال طاقم السفينة البالغ عددهم 7 افراد وهم من الاجانب.

انتهى