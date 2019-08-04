إيران تدعو إلى التزام جمهورية أذربيجان بتنفيذ خط السكة الحديدية رشت - آستارا

ووفقا لتقرير وزارة الطرق وبناء المدن اليوم الأحد، فان لقاء وزير الطرق الايراني محمد اسلامي ووزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان شاهين مصطفى يف، قد عقد في فندق اسبيناس في طهران بمشاركة سفيري كلا البلدين وعدد من المسؤولين.

وبحث الطرفان متطلبات التعاون والتمويل والمعدات لسكة حديد رشت - استارا، وتم الاتفاق على ان تقوم جمهورية اذربيجان بتحديد شركة معتمدة لتشكيل شركة إيرانية أذربيجانية مشتركة لتسريع العمل قبل "اجتماع سوتشي وذلك نظرا لتحديد ايران شركتها الخاصة لبناء سكك حديد رشت – استارا.

وعقد الاجتماع الاخير في سوتشي بروسيا في فبراير الماضي بحضور رؤساء إيران وروسيا وتركيا.

وصرح وزير الطرق وبناء المدن الايراني، انه تم تحديد مسار انشاء خط سكة حديد رشت - استارا، ومن المتوقع أن تتخذ جمهورية أذربيجان إجراء فوريا فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه المشروع.

كما أعلن اسلامي عن استعداده لإعادة إطلاق قطار نخجوان - مشهد، حيث رحب وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان بهذا الاقتراح.

كما قدم وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان توضيحات حول حركة أسطول جمهورية أذربيجان وأسعار الوقود والرسوم المستلمة من أسطول الشحن العابر (الترانزيت)، حيث اقترح وزير الطرق وبناء المدن، تشكيل فريق عمل مشترك بحضور رؤساء منظمات النقل والخبراء في البلدين ذات الصلة، لبحث القضايا والمشاكل واتخاذ الاجراءات المناسبة.

واقترح مصطفى يف إطلاق خط لحمل المسافرين عبر البحر من موانئ جمهورية أذربيجان إلى مختلف الموانئ في شمال البلاد من قبل جمهورية أذربيجان، حيث رحبت إيران بهذا المقترح.

و اعتبر وزير الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، أن بناء وتشغيل خط سكة حديد رشت - استارا مهم من حيث كونه يقع على ممر الشمال- جنوب وقال، ان حجم الشحن في ممر الشمال – جنوب زاد ثماني مرات مقارنة بالسنة الأولى، ونما بنسبة 63 ٪ خلال الاشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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