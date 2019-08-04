استاذ جامعة جون هوبكينز : ترامب لم ينجح ضد إيران

وأضاف «سید ولی رضا نصر» لأسبوعیة اشبیغل الألمانية أن ترامب بتصرفاته دفع الاستقرار السياسي مع إيران باتجاه أوضاع خطرة جدا مبینا أن المنطقة تعيش أسوأ حالاتها حاليا وباتت لاتوجد هناك قناة مفتوحة للتفاوض بين إيران وأمريكا.

وانتقد رئیس مرکز الدراسات الدولیة فی جامعة جون هوبكينز الأـمريكية سیاسة ترامب حیال إیران وقال إن الرئيس الأمريكي لم ينجح في سياسته الحالية ضد إيران ومن ناحية أخرى لايمتلك خطة بديلة .

كما انتقد نصر الموقف الأوروبي الضعيف حيال الاحادية الأمريكية وأضاف أن الأزمة مع إيران آثبتت مدى ضعف الآوروبيين وعدم تآثيرهم في القرارات الدولية.

انتهى**م م** 2041**



