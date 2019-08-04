ثلاثة لاعبين إيرانيين يتصدرون قائمة الأفضل عالميا في الباراتكواندو

وبحسب التصنيف، تصدرت اللاعبة الإيرانية «مهتاب نبوی» بحصولها على 110 نقاط في الوزن 58 - كغم و«سعید صادقیان بور» في الوزن 61 - كغم بحصوله على 298 نقطة واللاعب «احمد نریمانی» في الوزن 75+ كغم ب 245.60 نقطة.
انتهى**م م** 2041**
طهران / 4 آب / اغسطس / ارنا – أعلن الاتحاد الدولي للتايكواندو تصنيف الأفضل في الباراتكوندو لشهر اغسطس 2019 وتصدر القائمة ثلاثة لاعبين من إيران .
وبحسب التصنيف، تصدرت اللاعبة الإيرانية «مهتاب نبوی» بحصولها على 110 نقاط في الوزن 58 - كغم و«سعید صادقیان بور» في الوزن 61 - كغم بحصوله على 298 نقطة واللاعب «احمد نریمانی» في الوزن 75+ كغم ب 245.60 نقطة.
انتهى**م م** 2041**
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