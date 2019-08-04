ثلاثة لاعبين إيرانيين يتصدرون قائمة الأفضل عالميا في الباراتكواندو

بغداد/ 4 آب / اغسطس / ارنا - أكد السفير الإيراني في بغداد، أن دور دبلوماسية ظريف وأثرها في تقوية علاقات الجمهورية الإسلامية مع الدول الأخرى وإعمال حقوق بلادنا وهزيمة الإرهاب خلال السنوات القليلة الماضية، من اسباب غضب الولايات المتحدة من رئيس الدبلوماسية في البلاد.