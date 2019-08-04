٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٦:٠٨
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83424621
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ثلاثة لاعبين إيرانيين يتصدرون قائمة الأفضل عالميا في الباراتكواندو

ثلاثة لاعبين إيرانيين يتصدرون قائمة الأفضل عالميا في الباراتكواندو

طهران / 4 آب / اغسطس / ارنا – أعلن الاتحاد الدولي للتايكواندو تصنيف الأفضل في الباراتكوندو لشهر اغسطس 2019 وتصدر القائمة ثلاثة لاعبين من إيران .

وبحسب التصنيف، تصدرت اللاعبة الإيرانية «مهتاب نبوی» بحصولها على 110 نقاط  في الوزن 58 - كغم و«سعید صادقیان‌ بور» في الوزن 61 - كغم بحصوله على 298 نقطة واللاعب «احمد نریمانی»  في الوزن 75+ كغم ب 245.60 نقطة.
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