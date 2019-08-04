ضبط 1.4 طن من المخدرات في جنوب شرق إيران

وأضاف العميد محمد قنبري اليوم الأحد أن شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة سيستان وبلوجستان تلقت خلال عملية استخباراتية واسعة النطاق معلومات تفيد بنقل شحنة كبيرة من المخدرات في إحدى المناطق الحدودية بمدينة خاش.

وأكد العميد قنبري أن فرق من قوى الأمن الداخلي في مدينة خاش رصدت عصابة كانت بصدد تهريب المخدرات و نصبت لها كمينا تمكنت خلاله من تحديد هوية المهربين الذين كانوا يستقلون سيارتین لنقل المخدرات.

وقال انه تم خلال هذه العمليات ضبط طن واحد و180 كغم من الافيون و 125 كغم من الحشيشة و 118 كغم من باقي المواد المخدرة وضبط أسلحة وكميات من العتاد كانت بحوزة المهربين.

انتهى**م م**2041**