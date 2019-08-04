مسؤول : سقوط طائرة عسكرية ايرانية جنوبي البلاد

ونقلت دائرة العلاقات العامة لمدينة تنكستان عن رفيعي بور، انه عزا اسباب هذا الحادث الى عطل فني في الطائرة.

واضاف هذا المسؤول في محافظة بوشهر، ان قائد الطائرة ومساعده نجوا من حادث سقوط الطائرة العسكرية في تنكستان.

انتهى ** ح ع