مسؤول : سقوط طائرة عسكرية ايرانية جنوبي البلاد

ونقلت دائرة العلاقات العامة لمدينة تنكستان عن رفيعي بور، انه عزا اسباب هذا الحادث الى عطل فني في الطائرة.
واضاف هذا المسؤول في محافظة بوشهر، ان قائد الطائرة ومساعده نجوا من حادث سقوط الطائرة العسكرية في تنكستان.
انتهى ** ح ع
بوشهر / 4 اب / اغسطس / انا – اعلن حاكم تنكستان في محافظة بوشهر (جنوب)، عبد الحسن رفيعي بور، عن سقوط طائرة عسكرية ايرانية عند الساعة الـ 12 و30 دقيقة من ظهر اليوم الاحد في شاطئ هذه المدينة الجنوبية.
ونقلت دائرة العلاقات العامة لمدينة تنكستان عن رفيعي بور، انه عزا اسباب هذا الحادث الى عطل فني في الطائرة.
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