٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٦:٣٣
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر 83424790
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ظريف يستقبل سفيري استراليا وبنغلادش وممثلة اليونيسف الجديدة في طهران

ظريف يستقبل سفيري استراليا وبنغلادش وممثلة اليونيسف الجديدة في طهران

طهران / 4 اب / اغسطس / ارنا – التقى كل من السفير الاسترالي المنتهية مهامه الدبلوماسية في البلاد، والسفير البنغلادشي الجديد لدى ايران وايضا ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في طهران، التقوا جميعا اليوم الاحد بوزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان السفير الاسترالي التقى وزير الخارجية اليوم لتوديعه بنهاية فترة مهامه الدبلوماسية في ايران.
من جانب اخر التقى عصر اليوم، الممثلة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في طهران السيدة "منديب اوبراين" بوزير الخارجية لتسلمه نسخة من اوراق اعتمادها.   
الى ذلك، استقبل ظريف، اليوم الاحد سفير بنغلادش الجديد في طهران "أ، اف، ام اعظم سارکار"، وتسلم نسخة من اوراق اعتماده.
انتهى ** ح ع

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