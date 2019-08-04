ظريف يستقبل سفيري استراليا وبنغلادش وممثلة اليونيسف الجديدة في طهران

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان السفير الاسترالي التقى وزير الخارجية اليوم لتوديعه بنهاية فترة مهامه الدبلوماسية في ايران.

من جانب اخر التقى عصر اليوم، الممثلة الجديدة لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في طهران السيدة "منديب اوبراين" بوزير الخارجية لتسلمه نسخة من اوراق اعتمادها.

الى ذلك، استقبل ظريف، اليوم الاحد سفير بنغلادش الجديد في طهران "أ، اف، ام اعظم سارکار"، وتسلم نسخة من اوراق اعتماده.

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