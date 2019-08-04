ظريف يستقبل سفيري استراليا وبنغلادش وممثل اليونيسف الجديد في طهران

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان السفير الاسترالي التقى وزير الخارجية اليوم لتوديعه بنهاية فترة مهامه الدبلوماسية في ايران.

من جانب اخر التقى عصر اليوم، الممثل الجديد لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في طهران "منديب اوبراين" بوزير الخارجية ليسلمه نسخة من اوراق اعتماده.

الى ذلك، استقبل ظريف، اليوم الاحد سفير بنغلادش الجديد في طهران "أ، اف، ام اعظم سارکار"، وتسلم نسخة من اوراق اعتماده.

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