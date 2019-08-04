الشركات المعرفية تتمتع بطاقات كبيرة في تصنيع قطع غيار الطائرات

وأشار ستاري اليوم الأحد في تصريح لمراسلين علي هامش مراسم تحديد المتطلبات التكنولوجية لصيانة الطائرات، أشار إلى الخبرات المكتسبة في مجال صيانة طائرات نقل الركاب والطائرات العسكرية في البلاد؛ معربا عن أمله بان يتم توفير المزيد من الفرص لتعزيز التفاعل بين الشركات في هذا الخصوص.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية، على الحاجة إلى اعتماد المعايير في مجال طائرات الركاب، قائلا : ان المعايير هي الخط الأحمر لأي نظام.

و صرح ستاري بان صناعة الطائرات هي في مقدمة "الحظر"؛ مضيفا : ان الصناعات الجوية الايرانية كانت قد خضعت للحظر تماما على مدى العقود الاربعة الماضية.

واردف، ان الحظر وفرّ فرصا علمية جيدة للبلاد وأدى إلى تخريج العديد من المواطنين في مجالات الميكانيك والفضاء والإلكترونيات كما حقق تقدما في صناعاتنا الجوية.

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