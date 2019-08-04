٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١٨:٢٠
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر 83424860
٠ Persons

مساعد رئيس الجمهورية:

الشركات المعرفية تتمتع بطاقات كبيرة في تصنيع قطع غيار الطائرات

الشركات المعرفية تتمتع بطاقات كبيرة في تصنيع قطع غيار الطائرات

طهران/ 4 آب / اغسطس/ ارنا – قال مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون العلمية والتقنية 'سورنا ستاري' : ان الشركات القائمة على المعرفة تتمتع بقدرات وطاقات كبيرة في مجال صيانة وتطوير انتاج قطع غيار الطائرات داخل البلاد.

وأشار ستاري اليوم الأحد في تصريح لمراسلين علي هامش مراسم تحديد المتطلبات التكنولوجية لصيانة الطائرات، أشار إلى الخبرات المكتسبة في مجال صيانة طائرات نقل الركاب والطائرات العسكرية في البلاد؛ معربا عن أمله بان يتم توفير المزيد من الفرص لتعزيز التفاعل بين الشركات في هذا الخصوص.

وأكد مساعد رئيس الجمهورية، على الحاجة إلى اعتماد المعايير في مجال طائرات الركاب، قائلا : ان المعايير هي الخط الأحمر لأي نظام.

و صرح ستاري بان صناعة الطائرات هي في مقدمة "الحظر"؛ مضيفا : ان الصناعات الجوية الايرانية كانت قد خضعت للحظر تماما على مدى العقود الاربعة الماضية.

واردف، ان الحظر وفرّ فرصا علمية جيدة للبلاد وأدى إلى تخريج العديد من المواطنين في مجالات الميكانيك والفضاء والإلكترونيات كما حقق تقدما في صناعاتنا الجوية.

انتهى**2054/ ح ع **

تعليقك

You are replying to: .
6 + 11 =