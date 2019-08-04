إيران تنظم الى مصنعي قطع غيار الطائرات

وعلى هامش ملتقى الاحتياجات التقنية لتصليح وصيانة الطائرات، أضاف منطقي في تصريح للمراسلين اليوم الاحد، أن الطائرة منتج معقد وصناعة قطع غيارها يتطلب استصدار العديد من التراخيص دولية، وحاليا مصنعون ايرانيون قد نالوا هذه التراخيص ودخلوا مرحلة التصنيع فعليا.

وتابع: لحسن الحظ المصنعون الايرانيون وعبر الحصول على التراخيص الدولية، أخذوا يصنعون معظم قطع الغيار الخاصة بصناعة الطيران الخاضعة للحظر.

ولفت الى أن الدول الاوروبية تستحوذ على جزء كبير من صناعة قطع غيار الطائرات؛ مضيفا انه من المؤمل بلوغ إيران مستوى إحدى هذه الدول بهذه الصناعة وحتى تصديرها لدول أخرى، في حال إستمرار العمل بهذه الوتيرة على مدى 7 اعوام القادمة.

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