ظريف يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني

وأفادت الدائرة العامة للإعلام في وزارة الخارجية، أن زيارة فضل هادي مسلم يار الى طهران جاءت في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين إيران وأفغانستان.

ونوه الجانبان خلال اللقاء الى القواسم اللغوية والثقافية والتاريخية والدينية المشتركة بين البلدين، وبحثا أهم المواضيع الخاصة بالعلاقات الثنائية وآخر التطورات الداخلية في أفغانستان.

كما التقى رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني أمس السبت، رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني وأجرى مؤتمرا صحفيا مشتركا معه.

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