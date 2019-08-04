وزير الصحة اللبناني يؤكد حرص بلاده لتطوير التعاون مع ايران

وخلال لقائه اليوم الاحد في طهران، رئيس جامعة العلوم الطبية الايرانية ومساعديه، اضاف جبق "ان ايران دولة صديقة للبنان؛ ونحن نتوق دوما الى تنمية التعاون في جميع المجالات ولاسيما العلمية مع هذا البلد".

واعرب وزير الصحة اللبناني عن امله في مواصلة التعاون، اكثر من ذي قبل، بين طهران وبيروت.

الى ذلك، نوّه مساعد وزير الصحة الايراني للشؤون الدولية، "محسن اسدي لاري" بان جامعة العلوم الطبية واحدة من ابرز الجامعات الطبية في مجال التأهيل على صعيد ايران والمنطقة.

واضاف اسدي لاري خلال اللقاء مع وزير الصحة اللبناني : ان جامعة العلوم الطبية الايرانية مستعدة لتوفير الظروف بهدف تطوير التعاون والتعامل مع لبنان.

بدوره، اعلن رئيس جامعة العلوم الطبية في ايران "جليل كوهباية زادة"، عن اعداد خطة للتعاون بين هذه الجامعة الوطنية مع جامعات العالم كافة، وقال : انه في ضوء اهمية التعاون بين جامعة العلوم الطبية الايرانية مع دول الجوار، تم الاعداء لخطة ستراتيجية من اجل تحديد سبل التعاون مع نظيراتها في مختلف البلدان وتوقيع مذكرة تفاهم معها.

علما ان وزير الصحة اللبناني جميل جبق وصل نهاية الاسبوع الماضي الى مشهد المقدسة (شرق) وقام بزيارة المراكز الصحية والعلاجية هناك ومنها غادر امس السبت الى طهران.

كما وقع جبق خلال اللقاء مع محافظ مشهد المقدسة، مذكرة تفاهم تنص على التعاون بين لبنان وجامعة مشهد للعلوم الطبية.

انتهى ** ح ع