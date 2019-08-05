شركة ايرانية تورّد حزمات تعليمية في مجال النانو تكنولوجيا الی الصين

وقالت المديرة العامة لهذه الشركة "فائقه اسلامي بور"، ان الاتفاق ابرم قبل أربع سنوات؛ مبينة انه تم خلال السنة الأولى تصدير جهازين اثنين، وعشرة اجهزة في السنة الثانية، وخمسة عشر جهازا في السنة الثالثة من انتاجه.

واضافت أنه بنهاية العام الخامس، سيتم تصدير خمسة أجهزة بقيمة مليون دولار إلى الصين.

و حسب قول السيدة اسلامي بور ايضا، اقيمت العديد من ورش العمل للطلاب الصينيين في إطار هذه المذكرة.

و تابعت : ان الشركة تمكنت من تصدير المنتجات والخدمات التعليمية إلى دول أخرى؛ واضافت : لقد عقدنا ورش عمل تدريبية حول تقنية النانو في العديد من البلدان، بما في ذلك الهند وإندونيسيا وتركيا وسلطنة عمان على مدار السنوات الماضية وشاركنا في الاجتماعات والمعارض ذات الصلة.

وعلى صعيد اخر، أعلنت اسلامي بور عن توقيع اتفاق مع شركة عمانية لإطلاق قناة التدريب في هذا البلد ايضا.

انتهى**2054/ ح ع **