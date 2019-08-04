نائب رئيس هيئة الاركان العامة : قواتنا المسلحة متفوقة في مختلف من المجالات

جاء ذلك في تصريح ادلى به العميد باقري، اليوم الاحد للصحفيين، وردا على سؤال مراسل "ارنا" بشان "توقع القادة العسكريين في البلاد من اعضاء الفريق العسكري الايراني الموفد الى مسابقات روسيا الدولية".

واشار الى ان ايران تشارك للمرة الرابعة على التوالي في المسابقات العسكرية الدولية المقامة بروسيا، وسيواجه الفريق الايراني منافسيه في 13 فرعا من فروع هذه البطولة.

واردف نائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، ان الجمهورية الاسلامية تستضيف فرعين من اجمالي البطولة الدولية لجيوش العالم؛ مبينا ان افراد القوات المسلحة الايرانيين يشاركون بالتزامن في 11 فرعا من هذه المسابقات التي تقام في كل من جمهورية اذربيجان وارمينيا وروسيا وكازاخستان والصين.

واعرب العميد باقري عن امله في ان يحقق ابناء القوات المسلحة الايرانية على غرار السنوات الماضية، الانجازات في بطولة هذا العام وان يعودوا بالانتصارات الى البلاد؛ مؤكدا ان اعضاء الوفد العسكري الايراني الى المسابقات الدولية لجيوش العالم، يسهمون في الرقي بالمستوى التدريبي والجهوزية العسكرية للبلاد.

انتهى ** ح ع