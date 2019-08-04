فريق الدبابات الإيراني جاء الى روسيا لتحقيق الفوز

وأضاف، "ان جميع أعضاء الفريق الإيراني الموفد الى هذه المسابقات، على أتم الإستعداد لخوض المسابقات ونأمل أن يكون الفريق الإيراني من بين الفرق الأربعة الأولى في ختام بياتلون الدبابات".

وتابع سليماني، ان 25 فريقا يتنافسون في بياتلون الدبابات وأن المشاركين يستخدمون دبابات 72T- و90-T بينما يتنافس الصينيون بدباباتهم الخاصة.

علما ان بياتلون الدبابات بدأ اليوم الأحد في موسكو وتمكن الفريق المضيف من تحطيم الرقم القياسي للعام 2017 حتى الآن.

وتتنافس إيران في بياتلون الدبابات ضمن المجموعة التي تضم الى جانبها كلا من روسيا وأرمينيا وقيرغيزيا.

وانطلقت أمس السبت، الدورة الخامسة من الألعاب العسكرية الدولية على بعد 55 كم غربي العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة بعثة من أكثر القوات العسكرية الإيرانية جاهزية يترأسها المساعد لشؤون التدريب والأبحاث في الأركان العامة للقوات المسلحة العميد "محمد حسن باقري"، الى جانب بعثات عسكرية من ما يزيد عن 30 بلدا بالعالم.

وتقام مسابقات جيوش العالم بمشاركة نحو 200 فريق يضم خمسة آلاف عسكري من جيوش 36 بلدا بالعالم، حيث يتنافسون في 32 فرع في إطار هذه الدورة من الألعاب.

وتستمر المنافسات حتي الثامن عشر من آب/اُغسطس الحالي باستضافة جميع الدول المشاركة بشكل دوري.

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