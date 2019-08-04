٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٢١:٣٨
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر 83425138
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سيدة الباراتايكوندو الإيرانية تحتل المركز الأول عالميا

سيدة الباراتايكوندو الإيرانية تحتل المركز الأول عالميا

شيراز/4 آب/أغسطس/إرنا- احتلت لاعبة التايكوندو الإيرانية ذات الإعاقة من مدينة شيراز(مركز محافظة فارس-جنوب) "مهتاب نبوي"، المركز الأول عالميا للباراتايكوندو، وفق أحدث تصنيف أجراه الإتحاد العالمي للتايكوندو. 

وتصدرت هذه الرياضية الإيرانية التي تمتلك الحزام الأسود في التايكوندو، قائمة التصنيف للوزن تحت 58 كغم بعد حصولها على 110 نقاط.
ويضم سجلها الحافل ميداليتين ذهبية وفضية من بطولة العالم وميدالية ذهبية وأخرى برونزية من الألعاب البارآسيوية.
وان مهتاب نبوي التي لا تملك يدين، تبلغ من العمر 21 عاما وهي طالبة جامعية في علم الأحياء الخلوي وكتبت حتى الآن، كتابين بقدميها تحت عنواني (في عين القمر)/ "در نكاه مهتاب" و(الى ما لا نهاية)/"تا بي نهايت".
كما تمكنت هذه السيدة الإيرانية من الفوز بالعديد من الألقاب الوطنية في فرع السباحة.
إنتهى**أ م د


 

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