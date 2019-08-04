تتويج ناشئة ايران ببطولة العالم للمصارعة الرومانية

وحصد ناشئة ايران 4 ميداليات ذهبية من قبل امير رضا ده بزركي (48 كغم) وسعيد اسماعيلي (51 كغم) ورضا ساكي (71 كغم) وشاهرخ ميكائيلي (110 كغم).

وحل سجاد عباس بور (55 كغم) في المركز 12 ودانيال سهرابي (60 كغم) في المركز الخامس وحجت رضائي (65 كغم) في المركز الخامس وكامران ارقش (80 كغم) في المركز الخامس وسعيد كريمي (92 كغم) في المركز السابع.

وبلغ رصيد ايران 148 نقطة فيما حلت جمهورية اذربيجان في مركز الوصافة برصيد 123 نقطة وبعدها روسيا في المركز الثالث برصيد 99 نقطة.

وجاء ترتيب الفرق العشرة الاولى كالتالي: 1-ايران 148 نقطة 2-جمهورية اذربيجان 123 نقطة 3-روسيا 99 نقطة 4-كازاخستان 73 نقطة 5-ارمينيا 73 نقطة 6-تركيا 70 نقطة 7-الهند 63 نقطة 8-جورجيا 63 نقطة 9-اوكرانيا 62 نقطة 10-اوزبكستان 49 نقطة.

انتهى ** 2342