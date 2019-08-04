مسؤول ايراني: نعتمد المقاومة الفاعلة امام استراتيجية العدو

وقال العميد سنائي راد امس الاحد خلال ملتقى تبيين الخطوة الثانية للثورة الاسلامية والذي عقد في مدينة بيرجند (شرق ايران)، اننا نعتمد اليوم المقاومة الفاعلة امام استراتيجية العدو المتمثلة بالتفاوض في ظل الضغوط والتهديدات وشبح الحرب.

واضاف، ان هذا النوع من التفاوض الذي يدعو اليه العدو هو في اقبح اشكاله لانه ياتي بعد ان نكث العهد ويريد ان يضمنه فضلا عن القضايا النووية القضايا الصاروخية والاقليمية وهو الامر الذي يعني نزع سلاحنا ولنا التجربة بانه لو بادرنا الى القبول بمثل هذا التفاوض فان خطر الحرب سيرتفع.

وتابع العميد سنائي راد، انه علينا في مثل هذه الظروف اعتماد المقاومة الفاعلة وان يتم تعميم هذا الردع من المجال العسكري الى سائر المجالات ومنها الاقتصادية.

ووصف المقاومة الفاعلة بانها مقاومة ابتكارية ومبدعة واكد بانه لا ينبغي ان ننتظر ليوجهوا الضربة لنا واضاف، ان اول مجموعة تشعر بالقلق من سياسات ترامب هم العسكريون الاميركيون الذين يقولون بانه جعل ظروفهم محفوفة بالمزيد من المخاطر لان احتمال وقوع حرب غير مقصودة اصبح واردا.

وفي جانب اخر من تصريحه اعتبر العميد سنائي راد تصدير اول شحنة من البنزين في ظروف الحظر انجازا كبيرا للبلاد.

انتهى ** 2342