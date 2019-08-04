انطلاق مسابقات الغوص في جزيرة كيش الايرانية ضمن الالعاب العسكرية الدولية

وحضر المراسم مساعد قائد الجيش للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري وقائد القوة البحرية الادميرال حسين خانزادي وعدد من قادة هذه القوة اضافة الى مساعد قائد القوة البحرية الروسية.

وتجري مسابقات الغوص في العمق ضمن دورة الالعاب العسكرية الدولية هذه باستضافة القوة البحرية للجيش الايراني وبمشاركة فرق للغوص من روسيا والصين وجنوب افريقيا وسوريا وفنزويلا في مياه الخليج الفارسي وسواحل جزيرة كيش.

وتجري منافسات دورة الالعاب الدولية بالتزامن معا في روسيا والصين وايران ومنغوليا والهند وبيلاروسيا وارمينيا واذربيجان وكازاخستان واوزبكستان بمشاركة نحو 223 فريقا تضم اكثر من 5 آلاف عسكري من 36 دولة يتنافسون في اطار 32 لعبة.

وقال قائد البحرية الايرانية في كلمة له بالمناسبة بان هذه هي المشاركة الثانية لايران في مسابقات الغوص في العمق وكانت الاولى قد جرت في مدينة نوشهر شمال ايران وفازت فيها ايران بالبطولة.

وحول السبب في اختيار جزيرة كيش لمسابقات الغوص قال ان المياه في نوشهر لم تكن شفافة هذا العام فيما كانت المياه في جزيرة كيش شفافة فضلا عن الامكانيات الجيدة المتوفرة فيها.

انتهى ** 2342