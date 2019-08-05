على وسائل الإعلام ان تلعب دورا إيجابيا في الشؤون الدولية من خلال التزامها بالضوابط المهنية

وأضاف ضياء هاشمي لدى استقباله نظيره البوسني " المير هورمويتش"، ان على وسائل الإعلام ان تلتزم المهنية والموضوعية لتلعب دورا ايجابيا على الساحة الدولية.

وأعرب هاشمي عن أمله في ان تسهم زيارة الضيف البوسني الى ايران في المزيد من تنمية العلاقات الإعلامية بين البلدين، منوها الى إن الشعب الإيراني يدرك جيدا اهتمامات وهواجس المجتمع والشعب البوسني.

كما أشار إلى العلاقات الجيدة بين البلدين وقال: ان العلاقات بين إيران والبوسنة كانت جيدة منذ السابق، وعلينا أن نحاول تطويرها وتعميقها على صعيد وسائل الإعلام.

وأضاف هاشمي: إن البوسنة مهمة بالنسبة لنا من عدة جوانب، أولا الاخبار المتعلقة بالمسلمين، وثانيا أبناء الشعب الآخرين والمسلمين الذين تعرضوا للعنف والظلم في جميع أنحاء تلك المنطقة، وأخيرا لأن البوسنة والهرسك بلد ذو وجه ثقافي وتاريخي، ونشر أخبار هذا البلد مهم بالنسبة لنا.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار مدير وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء إلى مسألة الحظر الأمريكي الجائر ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال، ان امريكا فرضت أشد العقوبات في مجال مبيعات النفط وغيرها من المجالات الاقتصادية والتجارية على ايران، والتي تمثل جميعها نقاط ضعفهم وعجزهم ضد إرادة الشعب الإيراني.

كما أشار هاشمي إلى الحظر الأمريكي الأخير على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وهو شخصية معروفة ذات مكانة دبلوماسية مرموقة في العالم ، كدليل آخر على عدم كفاءة المسؤولين الأمريكيين وغضبهم، فضلا عن عدم جدوى الحظر الاقتصادي ضد إيران مما يكشف ذروة استياء امريكا تجاه إيران.

يتبع..