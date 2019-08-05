ظريف: أمريكا لم تربح أي حرب في التاريخ المعاصر

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أضاف محمد جواد ظريف: ان فرض الحظر على وزير الخارجية مؤشر على ضعفهم في التفاوض والحوار، المسار الذي يسلكوه يؤدي كل يوم إلى الفشل والاخفاق في الحوار.

وردا على سؤال حول اجتماعه مع السناتور الأمريكي "راند بول" في نيويورك ورفض اقتراحه بالحضور في البيت الأبيض، قال: لقد قلت عدة مرات أنني أذهب إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة أو اجتماعات الأمم المتحدة الأخرى، في الحقيقة ، إنها ليست زيارة إلى أمريكا، وان اجتماعاتي تجري في نطاق مقر المنظمة الدولية.

وصرح ظريف: في زيارتي الاخيرة إلى نيويورك قيل لي سيفرض الحظر عليك في غضون أسبوعين ما لم أقبل العرض (لقاء ترامب) في البيت الابيض الذي لم أوافق عليه لحسن الحظ.