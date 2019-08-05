مستعدون لتنمية التعاون مع لبنان

واضاف نمكي اليوم الاثنين خلال لقائه وزير الصحة اللبناني " جميل جبق" ان ايران تمتلك امكانيات كبيرة في مجال الصحة والعلاج وان 97% من الادوية يتم انتاجاها محليا وعازمون على انتاج جميع ما نحتاجه ووصلنا الى نقطة من التطور بحيث نقوم بتقديم خدمات الصحة والعلاج لضيوفنا الاجانب.

واكد وزير الصحة على استعداد ايران لتقديم الخدمات والمساعدة للشعب اللبناني في مجال الادوية والمعدات الطبية والعلاج والتعليم الطبي معلنا عن تدوين برنامج تعاون مشترك بين البلدين لخمس سنوات.

وكان وزير الصحة اللبناني " جميل جبق " قد وصل نهاية الاسبوع الماضي الى مدينة مشهد ( شمال شرق ايران) وقام بزيارة عدة مراكز طبية فيها والتقى بمحافظ خراسان الرضوية ووقع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة اللبنانية وجامعة العلوم الطبية في مشهد.

ووصل يوم السبت الى طهران وزار مركز الزهراء للخدمات الطبية كما التقى برئيس ومساعدي جامعة العلوم الطبية في طهران.

انتهى**م م** 2041**