روسيا تدين مرة أخرى حظر ظريف

قال ريابكوف اليوم الاثنين لمراسل ارنا فيما يتعلق بالاجراءات الأحادية وغير القانونية الأمريكية ضد الدول وخاصة إيران ووزيرخارجيتها : " بكل تاكيد ندين إجراء الإدارة الأمريكية بشأن حظر وزير خارجية الجمهورية الاسلامية ونعتبره إجراء غير مسبوق في العلاقات الدولية ويجب أن لا يتكرر".

وأكد أن الخطاب الإيراني حول عدم مسؤولية أمريكا بشأن المواثيق الدولية في خروجها من الاتفاق النووي هو الصحيح لأنها خرجت منه دون بديل .

وصرح أن روسيا لاتساند الإجراءات الأمريكية في الخليج الفارسي وتعتقد أن حلها يكمن في التفاوض .

انتهى**م م** 2041



