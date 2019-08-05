انضمام مدمرتين إلى القوات البحرية للجيش

و اضاف الادميرال خانزادي، ان المدمرة "دماوند" ستنضم العام الجاري لاسطول القوة البحرية في شمال ايران واوضح بانه تم احياء هذه المدمرة في غضون 18 شهرا وجرت معالجة النقائص التي كانت موجودة في نماذجها السابقة واضاف، ان هذه المدمرة تم تجهيزها بمنظومات رادارية متطورة توفر لها امكانية الوصول الى الاهداف بعيدة المدى.

وحول اسطول الجنوب قال، سيتم خلال العام الجاري ضم المدمرة "دنا" وبارجة قاذفة الصواريخ لاسطول الجنوب.

انتهى**م م**2041**

