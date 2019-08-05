وزير الخارجية : ادنى ما نطالب به العودة الى 2,8 مليون برميل من صادرات الخام

طهران/5 اب / اغسطس / ارنا – اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ان رئيس الجمهورية اعلن لاوروبا ان ادنى ما تطالب به ايران لمواصة اجراءاتها السابقة والتراجع عن قرارتها الاخيرة، هو قيام الاوروبيين بخطوتين الاولى عودة صادراتنا للنفط الى ما كانت عليه في مايو 2018 اي تاريخ انسحاب امريكا من الاتفاق النووي حيث كان حجم صادرات الخام الايراني يبلغ نحو 2,8 مليون برميل؛ والخطوة الثانية اعادة اصولنا (المالية).

وخلال مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين، اضاف وزير الخارجية ان هناك بعض التعهدات الاخرى في اطار الاتفاق النووي والتي ينبغي على الاوروبيين تنفيذها ايضا. يتبع ...** ح ع