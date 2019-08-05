وزير الخارجية الأذربيجاني السابق : الحظر علی ظريف يعني الضغط السياسي على إيران

و رفض ذوالفقار اوف اليوم الاثنين في حديث مع مراسل ارنا، أي استخدام للقوة والعمل العسكري لحل الأزمة الحالية في المنطقة؛ مؤكدا على ضرورة حل القضايا من خلال السلام والحوار.

واكد وزير الخارجية الأذربيجاني السابق، على ان بلاده ترى في إيران دول صديقة وشقيقة لها وتعمل على تطوير علاقاتها الودية مع طهران في هذا السياق؛ مؤكدا على أن الأزمة في المنطقة ليست في مصلحة جمهورية اذربيجان.

و اضاف : انه نظرا للعلاقات طويلة الأمد بين جمهورية أذربيجان وجمهورية إيران الإسلامية وكذلك العلاقات بين واشنطن و باكو، يمكن لجمهورية أذربيجان أن تقدم العون اللازم للمساهمة في في حل مشاكل داخل المنطقة.

انتهی**2054/ ح ع **