وزير الصناعة : نقدم دعما خاصا لأصحاب الاستثمارات الاجنبية

وخلال اللقاء اليوم مع جمع من المستثمرين الاجانب في مجال انتاج الواح الطاقة الشمسية، نوه رحماني بالفرص الفريدة الصناعية والمنجمية في ايران؛ قائلا : نحن نقدم انواع المحفزات القانونية الى جميع المستثمرين الاجانب بهدف تطوير النشاطات الصناعية الفاعلة في ارجاء البلاد.

واكد وزير الصناعة الايراني على دور صناعة الالواح الشمسية في ايران؛ موضحا ان هذه الصناعة تضطلع بأهمية كبيرة في مختلف المجالات بما فيها تطوير صادرات الطاقة الكهربائية.

وتابع، ان ايران تتميز بتوفر الفرص للمستثمرين الاجانب ليس في هذا مجال فحسب، وانما في كافة المجالات الصناعية والمنجمية الاخرى.

ودعا رحماني كبار المستثمرين الاجانب للمساهمة في المشاريع الصناعية والمنجمية داخل البلاد؛ مضيفا ان كافة القيود والتحديات على مدى العقود الاربعة الماضية عجزت عن عرقلة مسار التنمية داخل البلاد، كما ستفشل من الان فصاعدا.

انتهى ** ح ع