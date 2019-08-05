إيران وأفغانستان تسعيان للتوصل إلی وثيقة تعاون شاملة

و اضاف مسلم يار اليوم الاثنين في تصريح ادلی به للصحفيين بمدينة مشهد المقدسة (شرق)، ان الحوارات جارية بين البلدين علی مستوی الخبراء في إطار اللجان الخمس السياسية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والمياه والبيئة والمهاجرين.

و اشار إلى زيارته التي استمرت يومين للعاصمة طهران حيث لقائه بكبار المسؤولين في البلاد، قائلا : ان إيران وأفغانستان تجمع بينهما علاقات جيدة في مختلف المجالات وخلال زيارتي لطهران، عقدت اجتماعات جيدة لبناء علاقات برلمانية ودبلوماسية وسياسية أقوى بين إيران وأفغانستان.

علما ان رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني، وصل اليوم الاثنين إلى مطار مشهد المقدسة الدولي قادما من طهران وكان في استقباله مساعد محافظ خراسان رضوي.

انتهي**2054/ ح ع **