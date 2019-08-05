٥ أغسطس ٢٠١٩ - ١٩:٢٧
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر 83426450
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إيران وأفغانستان تسعيان للتوصل إلی وثيقة تعاون شاملة

إيران وأفغانستان تسعيان للتوصل إلی وثيقة تعاون شاملة

مشهد/5 آب/اغسطس/ارنا-قال رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني "فضل هادي مسلم يار" ان طهران وكابول تسعيان للتوصل إلی وثيقة شاملة وستراتيجية في مجال التعاون الثنائي.

و اضاف مسلم يار اليوم الاثنين في تصريح ادلی به للصحفيين بمدينة مشهد المقدسة (شرق)، ان الحوارات جارية بين البلدين علی مستوی الخبراء في إطار اللجان الخمس السياسية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والمياه والبيئة والمهاجرين.

و اشار  إلى زيارته التي استمرت يومين للعاصمة طهران حيث لقائه بكبار المسؤولين في البلاد، قائلا : ان إيران وأفغانستان تجمع بينهما علاقات جيدة في مختلف المجالات وخلال زيارتي لطهران، عقدت اجتماعات جيدة لبناء علاقات برلمانية ودبلوماسية وسياسية أقوى بين إيران وأفغانستان.

علما ان رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني، وصل اليوم الاثنين إلى مطار مشهد المقدسة الدولي قادما من طهران وكان في استقباله مساعد محافظ خراسان رضوي.

انتهي**2054/ ح ع **

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