مسؤول امني : ضبط 9 اطنان من المخدرات في محافظة كرمان جنوب شرقي البلاد

و اضاف ناظري اليوم الاثنين علی هامش اجتماع موظفي وحدات الكماندوز في محافظة كرمان، ان هذه الوحدات تلعب دورًا مهمًا في تعزيز النظام والأمن في جميع أنحاء المحافظة؛ لافتا الى ان المهام الرئيسية لهذه الوحدات تكمن في توفير الامن ومكافحة تهريب المخدرات و العصابات الشريرة.

واعلن القائد الامني الايراني ضبط 9 اطنان من المخدرات والأسلحة والذخيرة، فضلا عن اعتقال عدد من مهربي المخدرات، ومصادرة المركبات المحملة بالمخدرات، بوصفها جزءًا من إنجازات وحدات الكماندوز في المحافظة منذ بداية العام الحالي (الايراني - بدا في 21 مارس 2019).

تجدر الاشارة الى ان ايران من الدول الرائدة في مجال مكافحة المخدرات، نظرا لحدودها المشتركة مع افغانستان والتي يتم فيها انتاج النسبة الاكبر من الافيون عالميا.

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