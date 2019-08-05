العلاقات بین ایران وروسیا تتعزز بفضل التعاون التجاری

وخلال لقائه مع المدير العام لدائرة الجمارك في مدينة بندرانزلي شمالي البلاد قال القنصل الروسي العام اليوم الاثنين : نحن نبذل الجهود لاتخاذ خطوات راسخة في مجال تسهيل وتعزيز العلاقات الروسية الايرانية من خلال تطوير العلاقات الدولية وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين.

واكد السفير الروسي ان محافظة جيلان الايرانية تتمتع بطاقات مناسبة لاستقطاب السياح الروسي نظرا للمعالم السياحية الطبيعيةو التاريخية المتوفرة فيها.

واشار الى بذل المساعي لتطوير التعاون والعلاقات بين طهران وموسكو من الناحية السياسية والتجارية والسياحية والاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.

من جانبه، قال محافظ مدينة بندرانزلي الذي حضر اللقاء : ان تطوير العلاقات بين ايران وروسيا يسهم في معالجة العديد من المشاكل؛ مضیفا انه نظرا الى تدشين ممر الشمال – جنوب فان البلدين بامكانهما استخدام هذا الممر لتعزيز العلاقات الاقتصادية بصورة شاملة فضلا عن تحسين التبادل التجاري خاصة زيادة حجم تصدير السلع والبضائع.

وشدد على ان مدينة بندرانزلي تتمتع بالبني التحتية اللازمة لتواجد المستثمرين الروس فيها.

انتهى**2018/ح ع **