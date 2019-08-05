فيينا تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي واستيفاء حقوق ايران

تصريحات السفير النمساوي هذه، جاءت اليوم الاثنين خلال اجتماع "رؤساء الجامعات المعنية بفريق التعاون العلمي الدولي وسفراء الدول المستهدفة"، يف مقر وزارة العلوم والتكنولوجيا والابحاث بطهران.

واضاف شولتز، ان النمسا تسعى في اطار سياساتها للحفاظ على الاتفاق النووي بين ايران واوروبا، والتاكيد على استيفاء حقوق طهران وازالة الحظر والنمو الاقتصادي في هذا البلد.

وتابع، ان فيينا تواصل هذه الجهود عبر شبكة تعاون ثنائية تهدف الى تحقيق المصالح الحقيقية في اطار خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

وفي جانب اخر من تصريحاته، اكد سفير النمسا، ان التركيز على تطوير الرياضيات والعلوم والكيمياء وعلم الحاسوب والتكنولوجيا، جعل من ايران احد الاقطاب الاقتصادية القائمة على المعرفة عالميا.

وخلص سفير النمسا في طهران، الى ان فيينا مستعدة لتطوير تعاونها في المجالات الجامعية مع طهران.

انتهى ** ح ع