مسؤول كردي يثمّن دور ايران في التقريب بين المسليمن

جاء ذلك خلال زيارة القنصل العام الايراني لدى السليمانية "مهدي شوشتري" لمقر حزب الاتحاد الاسلامي في كردستان العراق، ولقائه بأمينه العام صلاح الدين بهاء الدين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، في سبل تنمية العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية مع العراق واقليم كردستان العراقي.

واشار "بهاء الدين" الى الفتن الناجمة عن محاولات الاعداء للوقيعة بين المسلمين؛ مؤكدا ضرورة الدفاع عن الوحدة والتقارب بين ابناء الامة الاسلامية ونبذ الخلافات المذهبية.

و وصف الامين العام لحزب الاتحاد الاسلامي في كردستان العراق، جهود ايران في هذا الخصوص بانها "بناءة".

وفي الختام، اكد الجانبان على الدور الرئيسي للقضية الفلسطينية، والدفاع عن تطلعات الشعب الفلسطيني المظلوم.

انتهى ** ح ع