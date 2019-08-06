٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٦
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر 83426692
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ذوب آهن الايراني يتعثر امام الاتحاد السعودي في دوري ابطال آسيا

ذوب آهن الايراني يتعثر امام الاتحاد السعودي في دوري ابطال آسيا

طهران / 6 اب /اغسطس /ارنا- خسر فريق ذوب آهن اصفهان الايراني امام الاتحاد السعودي 2-1 في ذهاب دور الـ 16 بدوري ابطال اسيا بكرة القدم.

وفي هذه المباراة التي جرت في دبي باستضافة الاتحاد تقدم ذوب آهن بهدف سجله قاسم حدادي فر في الدقيقة 7 من ركلة حرة سددها ببراعة في الزاوية العليا اليسرى لمرمى الاتحاد.

الا ان تقدم ذوب آهن لم يستمر طويلا اذ تمكن لاعب جدة لويس خيمينيز من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 10 من المباراة.

وفي الدقيقة 72 تقدم الاتحاد بهدف جاء بتوقيع زياد الصحفي.

وفي الدقائق المتبقية قام ذوب آهن بالعديد من المحاولات التي لم تفلح لتعديل النتيجة لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد 2-1.

وستقام مباراة الاياب بين الفريقين يوم الاثنين من الاسبوع القادم في قطر.

وفي مباراة اخرى من الدور ذاته تعادل الوحدة الاماراتي مع النصر السعودي 1-1 في الرياض.

انتهى ** 2342

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