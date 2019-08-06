عقد ندوة في مكة المكرمة حول دور الحج في مواجهة صفقة القرن

وفي هذه الندوة التي عقدت تحت عنوان "صفقة القرن؛ محاولات اميركا لادارة المنطقة" تحدث الاستاذ في الحوزة العلمية والجامعة محمد شفيع شفيعي نيا قائلا، ان هذه الصفقة طرحتها حكومة ترامب بهدف ادارة منطقة الشرق الاوسط المهمة الا ان قلقهم من اثارة الراي العام في العالم الاسلامي قد ادى بهم لطرح المشروع بصورة ناقصة في مختلف الجلسات.

واكد بان المشروع يهدف من خلال اتخاذ بعض الاجراءات الاقتصادية وتوفير بعض الامكانيات الرفاهية بعثرة الفلسطينيين في الاراضي المحتلة والمناطق الحدودية لمصر والاردن بحيث تزول اي امكانية لتاسيس دولة باسم فلسطين من صعيد الجغرافيا السياسية في العالم.

واشار الى مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية التي ترى بان فلسطين هي للفلسطينيين وعلى الاخرين الذين اغتصبوها ان يخرجوا منها مؤكدا بان مثل هذا اليوم ليس ببعيد وسيحدث باذن الباري تعالى.

واكد شفيعي نيا بان الحج يجب ان يكون مكانا يمكن للمظلوم ان ينادي فيه بحقه.

وفي الندوة تحدث ايضا كل من فريد مسلم من غزة ومحمد جاكيتو امام الجمعة في مدينة تيمودي بساحل العاج وناصر سوداني من ايران والدكتور منزل من نيجيريا والدكتور وليد قططي من حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين والاستاذ جهاد الخطيب من فلسطين، حيث طرحوا وجهات نظرهم حول صفقة القرن والقضية الفسطينية.

واعتبر المشاركون في الندوة الحج من ناحية الزمان والمكان فرصة جيدة لحل مشاكل العالم الاسلامي ومنها القضية الفلسطينية واكدوا ضرورة الاستفادة منها.

انتهى ** 2342