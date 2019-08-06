زلزال كهكيلوية وبوير احمد الحق اضرارا بالمئات من الوحدات السكنية

وقال اتابك في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء الاثنين، انه اثر وقوع الزلزال توجهت فرق الاغاثة فضلا عن فرق تقييم الاضرار الى المناطق التي شهدت الزلزال.

واشار الى انه تم تحديد الاضرار بنسبة ما بين 30 الى 60 بالمائة واضاف، ان 150 وحدة سكنية في القرى والارياف و 100 وحدة سكنية في المدن بحاجة الى عملية ترميم، فيما هنالك 30 وحدة سكنية قروية و 50 وحدة في المدن بحاجة الى عملية اعادة اعمار اساسية او تشييد من جديد.

يذكر ان زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب مناطق من محافظة كهكيلوية وبوير احمد الواقعة جنوب غرب ايران.

واعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال ضرب ضواحي مدينة جرام في الساعة التاسعة و 18 دقيقة من مساء الاحد بالتوقيت المحلي (الرابعة و 48 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش) وفي عمق 10 كم من سطح الارض.

وكان مركز الزلزال على بعد 18 كم من مدينة جرام و 26 كم من دوكنبدان و 31 كم من دهدشت بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب ايران.

انتهى ** 2342