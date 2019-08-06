ظريف يعزي برحيل رئيس مجلس علماء الشيعة في افغانستان

ووجه ظريف برقية عزى فيها برحيل رئيس مجلس علماء الشيعة في افغانستان آية الله محسني ، داعيا الباري تعالى ليتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يمن عليه بالدرجات العلى في جنانه.
وكان آية الله محسني قد توفي مساء الاثنين عن عمر يناهز 84 عاما.
يتبع ** 2342
طهران / 6 اب /اغسطس /ارنا- عزى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف برحيل رئيس مجلس علماء الشيعة في افغانستان آية الله محسني.
ووجه ظريف برقية عزى فيها برحيل رئيس مجلس علماء الشيعة في افغانستان آية الله محسني ، داعيا الباري تعالى ليتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يمن عليه بالدرجات العلى في جنانه.
وكان آية الله محسني قد توفي مساء الاثنين عن عمر يناهز 84 عاما.
يتبع ** 2342
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