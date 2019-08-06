ظريف يعزي برحيل رئيس مجلس علماء الشيعة في افغانستان

ووجه ظريف برقية عزى فيها برحيل رئيس مجلس علماء الشيعة في افغانستان آية الله محسني ، داعيا الباري تعالى ليتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يمن عليه بالدرجات العلى في جنانه.

وكان آية الله محسني قد توفي مساء الاثنين عن عمر يناهز 84 عاما.

يتبع ** 2342