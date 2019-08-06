٦ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠١
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83426773
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اللواء سليماني يلتقي ظريف

اللواء سليماني يلتقي ظريف

طهران/ 6 اب/ اغسطس/ ارنا - خلال لقائه بوزير الخارجية الإيراني، أعتبر اللواء قاسم سليماني، الإجراء الأمريكي في فرض الحظر علي ظريف، مؤشر على تأثيره على الرأي العام الامريكي في كشف جهل المسؤولين الامريكيين.

ووفقا لمكتب الإعلام والناطق الرسمي بوزارة الخارجية، أكد اللواء سليماني، في اجتماع مع الدكتور محمد جواد ظريف صباح اليوم: لقد أثبتت الإجراءات الأمريكية في فرض الحظر عليك، أنك وبصفتك مسؤول السياسة الخارجية، لديك تأثير عميق على الرأي العام وعلى وجه الخصوص الشعب الأمريكي .
ووصف سليماني الخطوة الأمريكية بشأن وزير الخارجية الإيراني، بأنها خطوة جنونية ودليل واضح على فشل البيت الأبيض .
واعتبر سليماني، ان الدفاع عن المصالح الوطنية وصدق الحديث من الصفات المميزة للوزير ظريف.
وبارك سليماني لظريف لتعرضه للغضب والعداء الامريكي بسبب تبعيته لقائد الثورة الاسلامية.

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