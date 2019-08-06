اللواء سليماني يلتقي ظريف

ووفقا لمكتب الإعلام والناطق الرسمي بوزارة الخارجية، أكد اللواء سليماني، في اجتماع مع الدكتور محمد جواد ظريف صباح اليوم: لقد أثبتت الإجراءات الأمريكية في فرض الحظر عليك، أنك وبصفتك مسؤول السياسة الخارجية، لديك تأثير عميق على الرأي العام وعلى وجه الخصوص الشعب الأمريكي .

ووصف سليماني الخطوة الأمريكية بشأن وزير الخارجية الإيراني، بأنها خطوة جنونية ودليل واضح على فشل البيت الأبيض .

واعتبر سليماني، ان الدفاع عن المصالح الوطنية وصدق الحديث من الصفات المميزة للوزير ظريف.

وبارك سليماني لظريف لتعرضه للغضب والعداء الامريكي بسبب تبعيته لقائد الثورة الاسلامية.

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