عدد وفيات الحجاج الايرانيين يبلغ ستة اشخاص

رشت/5اب/اغسطس/ارنا - اكد القنصل الروسي العام في مدينة رشت مركز محافظة جيلان شمالي البلاد، اندره غيور غيوفيتش، على مضي بلاده قدما نحو خطوات راسخة لتسهيل وتطوير العلاقات مع ايران.