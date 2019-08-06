عدد وفيات الزوار الايرانيين في مكة يبلغ ستة اشخاص

ووفقًا لتقرير لجنة مكة المكرمة توفیت فاطمة صغرى عباس زاد رفيع وقدرت الله نجفي وسيد بابا نادري في مكة المكرمة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
کما توفى قبل ذلك كل من حسن طامهري واصغر مكتوبيان وصاحبجان شاهي في المدينة المنورة.
انتهي** 1453**1049
طهران/ 6 آب /اغسطس/ارنا- اعلنت لجنة مكة المكرمة ان عدد وفيات الحجاج الايرانيين في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 6 اشخاص.
ووفقًا لتقرير لجنة مكة المكرمة توفیت فاطمة صغرى عباس زاد رفيع وقدرت الله نجفي وسيد بابا نادري في مكة المكرمة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
کما توفى قبل ذلك كل من حسن طامهري واصغر مكتوبيان وصاحبجان شاهي في المدينة المنورة.
انتهي** 1453**1049
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