تنمية التعاون بين بعثتي الحج الايرانية والعراقية

وقال مسؤول بعثة الحج الايرانية وممثل الولي الفقيه في شؤون الحج حجة الاسلام عبدالفتاح نواب خلال لقائه رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق الشيخ خالد العطية ان الحج فرصة ثمنية للاتحاد والاخوة بين جميع مسلمي العالم مؤكدا على ان التعاون بين بعثتي الحج الايرانية والعراقية من شأنه ان يكون نموذجا للدول الاسلامية لتنمية التعاون بينها.

واضاف مسؤول بعثة الحج الايرانية ان تنمية التعاون الثنائي من شأنه تحسين البرامج العبادية لحجاج بيت الله الحرام خلال هذه الايام المباركة.

واعلن نواب عن استعداد ايران تقديم المساعدة والعون لتقوية التآزر والاخوة الاسلامية في العالم الاسلامي وقال ان الاعداء باتوا يشعرون بالخطر من اتحاد المسلمين لذا نشهد اليوم يبذلون قصارى جهدهم في مشروعهم " التخويف من الاسلام" ويقومون في هذا السبيل حياكة المؤمرات الواحدة تلو الاخرى.

واضاف ان المسلمین خلال موسم الحج بامکانهم تنمیة الاخوة والتآزر الاسلامي وعلاقاتهم الدينية ببعضهم وتمهيد الارضية لوحدة العالم الاسلامي.

من جانبه اشار رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق الشيخ خالد اباذرالعطية الى العلاقات المتينة بين الشعبين العراقي والايراني ومبينا ان التعاون بين بعثتي الحج للبلدين مستمر وقال ان علاقة الشعبين ببعضهما تعود لقرون بعيدة وان التفرقة والمؤمرات لايمكن ان تزعزها.

واضاف الشيخ خالد العطية ان التعاون بين بعثات الحج للدول الاسلامية من شأنه تنمية الوحدة والاخوة بين شعوبها، مبينا ان بعثة الحج العراقية استفادة من تجارب بعثة الحج الايرانية في مجال تقديم افضل الخدمات لحجاجها.

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