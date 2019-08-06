٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٣
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر 83426930
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المدير العام بوزارة الخارجية الصينية: يجب أن تتمتع إيران بامتيازات الاتفاق النووي

المدير العام بوزارة الخارجية الصينية: يجب أن تتمتع إيران بامتيازات الاتفاق النووي

بكين/ 5 اب / اغسطس/ ارنا – جددت الصين انتقادها لانسحاب امريكا من الاتفاق النووي مع ايران باعتباره معاهدة دولية متعددة الاطراف، مؤكدة أنه يجب اتخاذ خطوات لضمان المصالح الاقتصادية المشروعة لإيران التي يضمنها الاتفاق النووي.

وقال "فو سونغ" في حديثه مع مراسل ارنا في بكين اليوم الثلاثاء، إن الصين تؤمن ان ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق النووي، هو مطلب قرار مجلس الأمن وايضا الحل الوحيد القابل للتطبيق والفعال للقضية النووية الإيرانية.
وقال إن الصين تأمل في أن تتمكن مختلف الأطراف من تقليل الاختلافات والعمل بمسؤولياتها  واقرار التوازن بين الحقوق والواجبات في الاتفاق النووي.
وقال  : في هذا الصدد ، حثت الصين الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي على الإسراع بتنفيذ الالية المالية والتجارية مع ايران (إينستكس) وتحمل مسؤوليتها تجاه هذه القناة المالية.
ودعا المسؤول الصيني إلى تطوير نظام الدفع INSTEX وقال: يجب ان تعمل هذه الالية على تسديد المدفوعات لإيران وان تفتح أمام أطراف ثالثة لاستئناف التبادلات المالية مع إيران.
وقال أيضا عن مفاعل أراك للماء الثقيل: إن إعادة بناء مفاعل أراك للماء الثقيل يمثل موضوع مهم في الاتفاق النووي، حيث تشارك الصين وبريطانيا بصورة مشتركة في قيادة المشروع.
واضاف المدير العام للحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية: ان العديد من الأطراف، بما في ذلك إيران، اشادت بجهود الصين النشطة في تنفيذ هذا المشروع.

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