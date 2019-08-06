ظريف : الاستقلال ليس سهلا لكن ثماره طيبة

واضاف ظريف اليوم الثلاثاء خلال لقاء رئيس الجمهورية مع كادر الخارجية الايرانية، لقد استطعنا بالاعتماد على الشعب التوصل الى ان الاستقلالية في العلاقات الخارجية ليس سهلا لكنه مثمر.

واضاف ان الدبلوماسية المستقلة رغم مميزاتها الكبيرة تتضمن تحديات كبيرة وكأن لا أحد يطيق هذه الدبلوماسية.

وصرح ان الدبلوماسية المستقلة تتمثل في ان يستطيع الشخص وفي هذا البحر المتلاطم من العلاقات الدولية، ان يفتح الطريق ويستمر فيه بالاستفادة من القدرات والظروف المحيطة.

وقال وزير الخارجية ان الطريق امام الدبلوماسية المستقلة ليس مهيئا ولابد من العمل على فتحه مضيفا : ان مهمة زملائي شاقة جدا لكن ما نفخر به اننا في المحافل الدولية نواجه ممثلي ست دول كبرى دون ان نكون تابعين لاي من هذه الدول.

انتهى