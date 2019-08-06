"الموسميات" في جابهار ..جرب المناخ الربيعي في الصيف!

الرياح الموسمية (أو الموسميات) نوع من الرياح تتشكّل بسبب ظروف الضغط الجوي التي تتعرض إلى تحولات كبيرة ما بين الصيف والشتاء. تهب الرياح الموسمية في مواعيد معينة على أقاليم محصورة في المناطق المدارية. تتميز الرياح الموسمية بأمطارها الصيفية الغزيرة وبجفاف معظم مناطق هبوبها في فصل الشتاء وباختلاف اتجاهاتها في الصيف عن الشتاء.

عند نسمع اسم جابهار نتخيل المناخ الحار والرطب ولكننا مخطئون في ذلك فهي تمتاز بمناخ فريد من نوعه في الصيف حيث الرياح الموسمية تضفى على تلك المنطقة مناخا ربيعيا في فصل الصيف.

وتمتاز جابهار بمقومات سياحية جيدة التي بامكانها ان تكون محطة للسواح فضلا عن انها من اهم الموانئ الايرانية .

فعلى سبيل المثال في الوقت الذي تعاني كثير من مناطق ايران من مناخ حار صيفي فأن مناخ جابهار هذه الايام معتدل بارد وذلك بسبب الرياح الموسمية التي تتعرض لها.

وتمثل الموسميات دورة منتظمة للهواء المتحرك ما بين اليابس والماء خلال نصفي السنة الصيفي والشتوي، إذ تنتج الرياح الموسمية عن اختلاف درجة تسخين اليابس والماء في المناطق التي فيها تداخل كبير بين كتلتي اليابس والماء، ففي فصل الشتاء تكون أواسط آسيا مركزاً لضغط جوي مرتفع ناجم عن التبرد الشديد للقارة، على حين تكون البحار الحارة مشغولة بضغط منخفض (المحيط الهادي والهندي) مركزة جنوبي خط الاستواء، وهذا يجعل الهواء يندفع من القارة الباردة نحو البحار الحارة على شكل تيارات أفقية باردة جافة أصلاً، تترطب إذا ما مرت فوق البحار.

أما في فصل الصيف فيحدث العكس، إذ تكون آسيا الوسطى والجنوبية مركزاً لضغط جوي منخفض حراري، على حين يكون الضغط المرتفع شبه المداري متمركزاً عند خط عرض 30ْ جنوباً، مما يؤدي إلى اندفاع الهواء منه شمالاً تجاه الضغط المنخفض الآسيوي واصلاً جنوبي آسيا على شكل رياح جنوبية غربية حارة رطبة مؤدية إلى هطول أمطار غزيرة، هي الموسميات الصيفية التي تعاكس في اتجاهها وصفاتها الموسمية الشتوية السابق ذكرها.

وتظهر الموسميات بشكل واضح في جنوبي آسيا وجنوبها الشرقي وشرقيها، كما نجدها في بقاع أخرى من العالم.

ومن الظواهر التي ترافق الموسميات هي حدوث الامواج الخلابة والجميلة التي تبدل سواحل مكران في جابهار الى افضل نقطة في ايران و غرب اسيا لممارسة المحترفين رياضة ركوب الامواج.

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