روحاني : المتطرفون الاميركيون والكيان الصهيوني والرجعية العربية يشكلون مثلث الشر

وقال روحاني خلال كلمته صباح اليوم الثلاثاء ، أمام وزير ومدراء الخارجية في مبنى الوزارة :يتدخل (مثلث الشر) من جميع الجهات في كل خطوة نتخذها وننجح.

واعتبر التوقيع على الاتفاق النووي بانه يدل على ان الشعب الايراني يمتلك قدرة سياسية ودبلوماسية ولديه منطق ويقاوم وينجح مؤكدا ان الاتفاق النووي باعتراف العدو والصديق لم يكن بضرر ايران، حتى ان ترامب اعترف ان الايرانيين لم يهزموا قط في اية مفاوضات.

وتابع قائلا: في داخل وخارج البلاد ، لم يكن احد يصدق بانه سيتم إلغاء 6 قرارات في الفصل السابع بقرار مجلس الأمن الدولي نفسه، واذا انسحب بقية الاعضاء من الاتفاق النووي، فسيظل فخره التاريخي للشعب الايراني.

واضاف الرئيس الايراني: لو لم أجب (في السابق) على هاتف (الرئيس الاميركي السابق باراك) أوباما، ربما لم يكن لينجز الاتفاق النووي بهذه السرعة.

وفي جانب آخر من حديثه تطرق روحاني الى حماية امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز ، قائلا : الأمن مقابل الأمن ، والمضيق مقابل المضيق ، والسلام مقابل السلام، والنفط مقابل النفط ، هذا هو موقفنا.

ومضى قائلا: ان اسقاط الطائرة المسيرة الاميركية بصاروخ ايراني رمز لاقتدار ايران، والسفن البريطانية منذ مدة طويلة كانت ترتكب اخطاء في الملاحة البحرية، وكنا نتغاضى عن ذلك.

وأكد روحاني قائلا: ان استقرار الاسواق والمؤشرات الاقتصادية نسبيا في الاشهر الاخيرة، يدل على اننا نسلك الطريق الصحيح، فالحظر جعل الشعب الايراني اكثر صلابة، ومن المؤكد اننا سنتجاوز المشكلات.

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