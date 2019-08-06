الحظر أعاق عمل المنظمات الإنسانية في إيران

وفي مقابلة مع المجلة الألمانية، أضاف "يان إيغلاند": إن العقوبات، وخاصة العقوبات المفروضة على النظام المصرفي الإيراني، منعت منظمات انسانية من امكانية تقديم الدعم والتبادل المالي والحصول على المساعدات المالية لاستمرار نشاطاتها.

وانتقد الوضع الحالي وقال ان المنظمة الانسانية لمجلس الهجرة النرويجي بذل كل جهده خلال عام للبحث عن بانك يتمكن من خلاله الحصول على المساعدات الانسانية من خارج ايران.

وقال ايغلاند ان القيود الناجمة عن الحظر الامريكي قد اعاقت نشاطات المنظمات الانسانية في ايران ويتوقع وقف نشاطات بعض هذه المنظمات في ايران.

وتقدم الوكالات الإنسانية الدولية الآن الخدمات والدعم للفئات الفقيرة مثل المهاجرين وضحايا الكوارث الطبيعية.

ونتيجة للفيضانات الواسعة النطاق التي اجتاحت مناطق مختلفة من إيران في وقت سابق من هذا العام، قدمت هذه الوكالات إلى جانب المنظمات والوكالات الإيرانية المساعدة لضحايا الفيضانات.

وفي هذا الصدد، فان منظمة الصليب الاحمر وجمعية الهلال الاحمر، اشارت في تقرير الى مدى الفيضانات الأخيرة في إيران ، واعلنت أن أكثر من 2 مليون إيراني بحاجة إلى مساعدة إنسانية.

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