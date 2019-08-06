تنفيذ ايعاز روحاني بحذف ختم جوازات سفر الاجانب

طهران / 6 آب / اغسطس / ارنا –وصف الرئيس الايراني حسن روحاني، المتطرفین الاميركيین والكيان الصهيوني والرجعية العربية بانهم يشكلون مثلث الشر، ويحاولون بشتى الاساليب اعاقة جهود ايران، مؤكدا ان موقف ايران هو الأمن مقابل الأمن، والسلام مقابل السلام ، والنفط مقابل النفط.