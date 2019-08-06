٦ أغسطس ٢٠١٩ - ١٤:٠٦
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر 83427441
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تنفيذ ايعاز روحاني بحذف ختم جوازات سفر الاجانب

تنفيذ ايعاز روحاني بحذف ختم جوازات سفر الاجانب

طهران / 6 آب / اغسطس / ارنا – اعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الايرانية عن تنفيذ ايعاز رئيس الجمهورية بحذف ختم جوازات سفر الاجانب عند دخولهم وخروجهم الاراضي الايرانية .

واشار سيد سلمان ساماني الى ايعاز رئيس الجمهورية الاخير بشأن عدم ختم جوازات سفر الاجانب عند دخولهم وخروجهم الاراضي الايرانية وقال : تم تنفيذ هذا الايعاز عند جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية .

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