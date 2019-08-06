لاريجاني: الحظر على ظريف ناتج عن دوره في كشف سياسات أمريكا الخاطئة

وفي حفل اقيم بمناسبة يوم المراسل اليوم الثلاثاء في مجلس الشورى الاسلامي، اشار علي لاريجاني إلى أن البعض يعتقد أن أعدائنا يسعون إلى الحرب مع إيران، مضيفا : من الممكن ان بعض دول المنطقة، وكذلك الكيان الصهيوني، قد أعدوا مثل هذه الخطط ، لكنهم يعلمون جيدا أنهم إذا نفذوا أدنى ضربة ضد إيران، سيتلقون ردا قويا وستكون القواعد الأمريكية في المنطقة امام مشاكل كبيرة، ولو انهم يمتلكون ذرة من العقل لما فكروا بشان الحرب على إيران.

وأضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي، أن الشعب الايراني ابتلي بمجموعة متطرفة وفاسدة تعاني بعض الأحيان من الاوهام، وقال : لقد سعوا إلى تصفير مبيعات النفط الإيراني، وزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران، كما خلقوا مشاكل أمنية وسياسية في المنطقة.

وتطرق لاريجاني الى الجهود التي بذلها وزير الخارجية لتعزيز علاقات إيران مع الدول ، وقال ان الحظر الذي فرض على ظريف ناتج من دوره في كشف السياسات الأمريكية الخاطئة.

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