الشعب الايراني يمتلك قائدا واحدا ورئيسا واحدا للجمهورية .. لايوجد "فريق ب" في ايران

وكتب اشنا اليوم الثلاثاء على صفحته الخاصة بموقع تويتر، تعليقا على لقاء قائد قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري "اللواء سليماني" اليوم بوزير الخارجية "محمد جواد ظريف"؛ مخاطبا (الامريكان) : اذا كنتم وراء السلام سيكون ظريف طرفا معكم واللواء سليماني يسانده، واذا كنتم وراء القتال سيكون اللواء سليماني ندكم ويسانده ظريف.

واضاف : لان الشعب الايراني يمتلك قائدا واحدا، ورئيسا واحدا للجمهورية، وقيادة عامة واحدة للقوات المسلحة؛ كما انه لايوجد "فريق ب"داخل البلاد.

يذكر ان اللواء سليماني اكد خلال اللقاء صباح اليوم الثلاثاء بمقر الخارجية الايرانية مع ظريف : لقد اظهر القرار الأمريكي في فرض الحظر عليك، بأنك وبصفتك مسؤول السياسة الخارجية، لديك تأثير عميق على الرأي العام وعلى وجه الخصوص الشعب الأمريكي.

و وصف قائد قيلق القدس، الخطوة الأمريكية ضد وزير الخارجية الإيراني، بأنها "جنونية ودليل واضح على فشل البيت الأبيض".

واعتبر اللواء سليماني، ان الدفاع عن المصالح الوطنية وصدق الحديث من الصفات المميزة للوزير ظريف؛ مهنئا اياه على "تعرضه لامتعاض امريكا جراء ولائه لسماحة قائد الثورة الاسلامية".

انتهى**م م/ ح ع**